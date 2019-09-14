Эр-Рияд, , 10:16 — REGNUM Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бин Салман заявил, что королевство по собственной инициативе продолжит перевыполнять нормативы по сокращению добычи нефти, предусмотренные соглашением членов ОПЕК+. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Это заявление последовало в ходе собрания Министерского мониторингового комитета ОПЕК в городе Абу-Даби. В ходе встречи министры стран-членов ОПЕК обсудили, есть ли необходимость углубления текущей политики организации по сокращению добычи для поддержания цен на рынке нефти.

Министры нефти Нигерии и Ирака также подтвердили свою готовность сократить объемы добычи и поставок нефти до тех объемов, которые бы соответствовали общему решению ОПЕК+. Напомним, что в декабре 2018 года члены организации договорились сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день с начала 2019 года.