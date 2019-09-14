Нью-Дели, , 10:18 — REGNUM Глава департамента науки и технологий правительства Индии Ашутош Шарма заявил, что Индия создает свои собственные суперкомпьютеры вместо того, чтобы импортировать их из-за границы. Об этом 13 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В интервью Ашутош Шарма подчеркнул, что Индия уже располагает двумя суперкомпьютерами, общая производительность которых составляет 1,6 петафлопс. По словам чиновника, в сентябре 2019 года также завершится создание третьего индийского суперкомпьютера, который находится в Индийском институте научного образования и исследований, город Пуна, штат Махараштра.

Ашутош Шарма также заявил, что создание суперкомпьютеров осуществляется в рамках правительственной инициативы 2015 года, направленной на развитие вычислительных мощностей Индии. Изначально планировалось импортировать часть суперкомпьютеров из-за границы, однако в связи с ростом стоимости импортных вычислительных машин индийское руководство решило создавать суперкомпьютеры самостоятельно. Сообщается, что правительство Индии выделило 45 млрд рупий (более 630 млн долларов) на строительство 40−60 суперкомпьютеров общей производительностью 70 петафлопс.