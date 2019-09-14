Тегеран, , 09:58 — REGNUM Глава Организации малых и средних предприятий Ирана (ISIPO) Асгар Масахеб заявил, что за первые пять месяцев иранского календарного года (с 21 марта 2019) рост экспорта малых и средних предприятий составил 40%. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Чиновник отметил, что содействие экспорту несырьевой продукции, в том числе малых предприятий, является одной из семи программ министерства промышленности, шахт и торговли Ирана в нынешнем году. Благодаря этому на текущий момент малые и средние предприятия экспортировали продукцию общей стоимостью более 1,03 млрд. долл.

По словам Асгара Мосахаба, развитие конкурентной среды и стандартизация малых промышленных предприятий являются следующими ключевыми целями министерства. Он отметил тот факт, что более 43 000 малых и средних предприятий страны работает в индустриальных парках.