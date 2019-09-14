Аддис-Абеба, , 09:09 — REGNUM Посол Израиля в Эфиопии заявил, что его страна подробно обсуждает с правительством Эфиопии проект внедрения современной ирригационной системы для качественного повышения эффективности сельского хозяйства восточноафриканской страны. Израильский посол Рафаэль Морав отметил, что Израиль уже сейчас оказывает ограниченную финансовую поддержку для повышения производительности сельскохозяйственного сектора Эфиопии, в частности мелких фермеров, выращивающих авокадо. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Посол сообщил, что израильские власти намерены поделиться накопленным опытом в области эффективной ирригации со своими эфиопскими коллегами, однако он не уточнил сумму средств, которые понадобятся на реализацию грандиозного плана. Морав пояснил, что израильская сторона также обсуждает с властями Эфиопии устранение высоких налоговых ставок, которыми облагается сельскохозяйственная техника, что во многом поспособствовало бы росту производительности сектора.

Посол отметил, что помимо сельского хозяйства Эфиопия и Израиль тесно сотрудничают в области здравоохранения, фармацевтики и технологий.

Во время недавнего визита премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда в Израиль две страны договорились продолжать укреплять сотрудничество в целях реализации соглашений, подписанных на различных уровнях в области сельского хозяйства, водоснабжения, ирригации, здравоохранения и науки и техники. По мнению посла, нынешнее обсуждение вопроса о внедрении систем ирригации является подтверждением намерений обеих сторон к совместным активным действиям.