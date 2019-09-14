Сараево, , 09:09 — REGNUM Босния и Герцеговина, вместе с Марокко, заняла 92-е место из 162 стран в рейтинге «Экономической свободы в мире», составленном канадским институтом Фрейзера. Об этом сообщает боснийская телерадиокомпания Радио и телевидение Боснии и Герцеговины.

В прошлом году Босния и Герцеговина находилась на той же позиции, разделив тогда свое место с Либерией. Лидирующие позиции в рейтинге занимают Гонконг и Сингапур, за которыми следуют Новая Зеландия, Швейцария, США, Ирландия, Великобритания, Канада, Австралия и Мавритания.

Эксперты Института определяют экономическую свободу как отсутствие правительственного вмешательства или препятствий производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и обеспечения прав частной собственности. Отчет этого года основан на данных за 2017 год.

«Босния и Герцеговина не проводит реформы, которые гарантируют гражданам широкую экономическую свободу. Хотя, власти Хорватии и Сербии повысили уровень экономических свобод у себя в республиках по сравнению с 2010 годом, ситуация в Боснии и Герцеговине остается неизменной. Основные проблемы связаны со слабым верховенством права, что, в принципе, характерно для других стран, которые ранее вели плановую экономику. Тем не менее, у Боснии и Герцеговины худшие результаты по сравнению с другими республиками бывшей Югославии. Соответственно, это негативно сказывается на экономическом росте, прямых иностранных инвестициях и уровне безработицы», — объясняет старший сотрудник института Фрейзер Таня Порчник.