14 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Александр Белов, , 09:04 — REGNUM В 2018 году мировой спрос на энергию вырос на 2,3% — самый лучший показатель в текущем десятилетии, — при этом повышение эффективности технологий и переход с угля на природный газ в производстве электроэнергии также способствовали сокращению выбросов в атмосферу, пишет Дастин Майер в статье для издания The Hill.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сочетание отраслевых инноваций и разумной государственной политики позиционирует США в качестве основного поставщика доступной, экологически чистой энергии, которая имеет стратегическое значение для экономики, окружающей среды и нашей национальной безопасности.

США занимают лидирующие позиции в мире по производству природного газа, а рекордный уровень добычи превратил американский сжиженный природный газ (СПГ) в доступный и конкурентоспособный вариант на мировых рынках. Согласно прогнозам, в 2019 году экспорт американского СПГ должен вырасти на 72% по сравнению с 2018 годом. Превращение США в мирового поставщика СПГ — это хорошая новость для американской экономики. Исследования показывают, что к 2035 году экспорт СПГ поможет создать до 452 тыс. новых рабочих мест в США и приведёт к ежегодному увеличению ВВП США на $74 млрд.

Преимущества для наших торговых партнёров также очевидны. По мере того, как страны постепенно отказываются от использования угля и атомной энергии из-за определённых экономических и экологических факторов, использование природного газа в производстве электроэнергии в ЕС выросло почти на 30% в период с 2015 по 2017 год. В то же время в ЕС растёт спрос на природный газ, а уровень добычи в европейских странах-поставщиках, таких как Норвегия и Нидерланды, сокращается.

А у нас в квартире газ! Дарья Антонова © ИА REGNUM

На азиатских рынках спотовые цены на СПГ упали до самого низкого уровня за последние 10 лет, даже несмотря на то, что спрос на СПГ значительно вырос. По прогнозам, объёмы импорта СПГ в Азию, в первую очередь в Японию, Китай и Южную Корею, в 2019 году вновь превзойдут все ожидания. Краткосрочный рост поставок, который, согласно прогнозам, достигнет дополнительных 35 млн тонн СПГ в 2019 году, будет в значительной степени обусловлен экспортом США, который пойдёт в основном в ЕС и Азию.

Экспорт энергоносителей также представляет собой важнейший инструмент для достижения геополитических целей США в ЕС и укрепления региональной безопасности. В Международном энергетическом агентстве считают, что американские поставки СПГ — это желанный ответ на проблемы, связанные с поставками энергоресурсов из России, которая в настоящее время удовлетворяет 40% европейских потребностей в природном газе. Возможность сокращения поставок энергоносителей на фоне напряжённости в отношениях с Украиной, через территорию которой проходит около 80% экспорта российского газа в ЕС, указывает на важность диверсификации поставок.

В США природный газ является основным источников выработки электроэнергии. Соединённые Штаты лидируют в мире по уровню сокращения выбросов углекислого газа. На использование природного газа пришлось 60% сокращения выбросов углекислого газа в энергетическом секторе, достигнутого в период с 2005 года. США могут экспортировать свой успех, помогая сократить выбросы парниковых газов в таких местах, как Китай. Это важный компонент борьбы с глобальным вызовом.

Выбросы в атмосферу Pixource

Кроме того, переход с угля на природный газ всего за последние пять лет позволил улучшить качество воздуха в Пекине на 78% в зимний период, значительно сократив содержание в воздухе оксида азота, диоксида серы и твердых частиц. Экспорт СПГ на быстрорастущий рынок КНР — это беспроигрышный вариант для экономики США, а также с точки зрения улучшения качества воздуха.

Недорогие поставки СПГ также поддерживают усилия ЕС по сокращению выбросов. Более низкие цены на СПГ в сочетании с растущими налогами на выбросы углекислого газа меняют экономику производства электроэнергии и стимулируют большее потребление природного газа. К середине 2019 года использование угля для производства электроэнергии сократилось в ЕС на 19%. Согласно прогнозам, в 2019 году ЕС сможет сократить выбросы углекислого газа на 65 млн тонн по сравнению с 2018 годом, т. е. сократить общий объём выбросов парниковых газов в ЕС на 1,5%.

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Такие страны, как Катар, Россия и Австралия, создают объекты по экспорту СПГ и транспортную инфраструктуру, необходимые для поддержания конкурентоспособности. Несмотря на то, что США, согласно прогнозам, станут крупнейшим в мире экспортёром СПГ к 2025 году, Вашингтон должен проявить достаточную ловкость, для того, чтобы сохранить свои конкурентные преимущества в качестве ведущего производителя природного газа.

СПГ-танкер «Кристоф де Маржери» Kremlin.ru

Превращение из крупного импортёра энергоресурсов в одного из крупнейших в мире экспортёров природного газа является одной из наиболее значительных вех в американской энергетической революции. Лидерство в данной отрасли и рыночная политика помогли США оказаться в эпицентре мировой торговли СПГ, что принесло миллиарды инвестиций и позволило создать тысячи высокооплачиваемых рабочих мест, одновременно с этим предоставив более доступное топливо и сократив выбросы. Американский СПГ является движущей силой прогресса как в США, так и по всему миру.