Вашингтон, 14 сентября 2019, 08:26 — REGNUM Восточноевропейские страны должны брать пример с «популистских» правительств Польши и Венгрии, чтобы снизить свою уязвимость к последствиям экономической слабости в Германии, заявил журналист Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.
По словам Бершидского, националистические правительства в Польше и Венгрии, уменьшив свою зависимость от немецкой экономики, повысили устойчивость своих стран к последствиям экономической слабости в Германии, поэтому другие восточноевропейские страны должны предпринять шаги в том же направлении.
Бершидский отметил, что в момент, когда экономика Германии сталкивается с проблемами, например, такими, как во втором квартале 2019 года, это может вызвать шок в восточноевропейских странах, добавив, что рост в данном регионе, действительно, немного замедлился.
Напомним, совокупный торговый оборот перечисленных пяти восточноевропейских стран с Германией в 2018 году достиг $360,8 млрд, что на 63% больше, чем торговый оборот Германии с Китаем. Для всех пяти стран Германия является крупнейшим экспортным рынком.
Читайте также: Германии советуют отказаться от торговли с крупнейшим партнером — Китаем