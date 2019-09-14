Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Восточноевропейские страны должны брать пример с «популистских» правительств Польши и Венгрии, чтобы снизить свою уязвимость к последствиям экономической слабости в Германии, заявил журналист Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.

По словам Бершидского, националистические правительства в Польше и Венгрии, уменьшив свою зависимость от немецкой экономики, повысили устойчивость своих стран к последствиям экономической слабости в Германии, поэтому другие восточноевропейские страны должны предпринять шаги в том же направлении.

«Венгрия, Словакия, Чешская Республика, Польша и Румыния, по крайней мере, частично обязаны Германии своим недавним впечатляющим экономическим ростом. Немецкие компании интегрировали эти страны в свои ориентированные на экспорт производственные цепочки, помогли снизить уровень безработицы и установить стандарты условий труда и качества», — добавил журналист.

Бершидский отметил, что в момент, когда экономика Германии сталкивается с проблемами, например, такими, как во втором квартале 2019 года, это может вызвать шок в восточноевропейских странах, добавив, что рост в данном регионе, действительно, немного замедлился.

«Похоже, что секрет максимальной устойчивости к немецким экономическим проблемам лежит в фискальном экспансионизме и сознательной стратегии по диверсификации экспорта. Правительства восточноевропейских стран, политика которых сочетает два этих компонента, часто называют «популистскими» ,… однако их экономическое видение, похоже, оправдывает себя, по крайней мере, до тех пор, пока держатся рынки труда, а инфляция остаётся управляемой», — заявил журналист.

Напомним, совокупный торговый оборот перечисленных пяти восточноевропейских стран с Германией в 2018 году достиг $360,8 млрд, что на 63% больше, чем торговый оборот Германии с Китаем. Для всех пяти стран Германия является крупнейшим экспортным рынком.

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