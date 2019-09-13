Нижний Новгород, , 23:39 — REGNUM Власти Нижегородской области планируют передать в концессию психоневрологический интернат в Бутурлинском районе. Предложение о заключении концессионного соглашения поддержал с рядом оговорок областной совет по земельным и имущественным отношениям.

ГБУ «Бутурлинский психоневрологический интернат» Пни.бутурлино.рф

В частности, концессионер получает права на владение и пользование объектов на 25 лет. Он готов провести ремонт корпусов, увеличив с 317 до 417 количество койко-мест. Также будет построен газопровод низкого давления, переоборудована котельная и построена централизованная система горячего водоснабжения, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье». Все эти работы планируется провести в течение 8 лет за 60 млн рублей.

Плата концессионера составит 10 тыс. рублей.

При этом в период действия соглашения область должна будет компенсировать концессионеру часть стоимости услуг, оказываемых в интернате, возмещать выпадающие в случае простоя койко-мест доходы, а также «концессионный ущерб», связанный с «особыми обстоятельствами».

В то же время нижегородский минфин имеет к проекту соглашения список замечаний на шесть листов. Пока решено признать заключение целесообразным на условиях, которые устроят и минфин, и концессионера. Переговоры должны завершиться в течение трех месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне ООО «Городские инженерные системы» (дочерняя структура Нижегородского водоканала) были переданы в концессию 13 фонтанов в Нижнем Новгороде. Также планировалось передать концессионеру объекты ливневой канализации. Для этого в январе прошлого года гордума одобрила внесение изменений в Перечень объектов муниципального имущества, определяемых в качестве объектов концессионных соглашений.