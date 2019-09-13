Нижний Новгород, , 23:22 — REGNUM 75% отходов, которые размещены на территории Шуваловской промзоны в Нижнем Новгороде, будут переработаны, остальную часть отходов планируется перенести на лицензированные полигоны. Об этом заявил глава города Владимир Панов в ходе выездного совещания с участием главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

katsuwow

Ожидается, что в ближайшее время проект рекультивации свалки пройдет государственную экологическую экспертизу.

Глава федерального ведомства уточнила, что сейчас проект находится в работе у экспертов Росприроднадзора, которые подготовили ряд замечаний и уточнений для проектировщика. После прохождения госэкпертизы средства на рекультивацию будут выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Чистая страна».

ИА REGNUM напоминает, Шуваловская свалка находится в границах трех районов Нижнего Новгорода — Автозаводского, Канавинского и Ленинского. Площадь участка составляет около 20 га. Территория покрыта отходами слоем от 5 до 13 метров. Год ее образования неизвестен, но мусор перестали на нее свозить в 1983 году.

В 2016 году суд обязал администрацию города рекультивировать свалку в течение двух лет, поскольку собственник площадки не был установлен.

В 2017 году появился проект застройки территории Шуваловской промзоны. На проектируемой территории предлагалось разместить четыре основных типа жилой застройки: индивидуальную низкоплотную жилую, индивидуальную высокоплотную, многоквартирную среднеплотную среднеэтажную и многоэтажную застройку. Чиновники поясняли, что непосредственно свалка в общем проекте занимает совсем небольшую часть. Позднее эксперты пришли к выводу, что территория является опасной и умеренно опасной. Также установлено, что токсичны подземные воды.

В 2018 году появился проект, согласно которому все отходы с этой территории просто перераспределялись по другим площадкам, который Панов назвал «неприемлемым».