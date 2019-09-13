История вопроса

Уникальный проект «Создание системы полного цикла обращения с отходами в Российской Федерации», который уже сегодня позволяет на основе существующих на рынке технологий выстроить на уровне каждого субъекта РФ систему 100-процентного рециклинга отходов при условии создания единой структуры по переработке отходов промышленных и бытовых отходов, принадлежащей СФ РФ. При этом главные принципы реализации этого проекта заключаются в

соблюдении конституционных прав жителей России на благоприятную для жизни и здоровья человека окружающую среду путем создания системы полного цикла обращения с отходами с внедрением наилучших доступных технологий, с безотходным и безэмиссионным производственным циклом, с закрытием и рекультивацией всех мест размещения отходов с учетом социально-экономических и экологических факторов.

Бизнес-модель: оказания услуг по обращению со всеми отходами (твердыми, жидкими, коммунальными, промышленными, медицинскими, биологическими, транспортными средствами и оборудованием) юридическим и физическим лицам.

Покупка вторичного сырья (лом черных, цветных металлов, аккумуляторы, технические жидкости, макулатура, пластмассы, стекло) у юридических и физических лиц.

Система сбора и транспортирования отходов по проекту строится с использованием существующей двухкомпонентной системы сбора ТКО с внедрением двухстадийной схемы транспортирования отходов с использованием серийных транспортных средств на экологически чистом топливе (синтез-газ).

Технологии проекта: утилизация отходов путем механической переработки с получением конечной продукции первого, второго, третьего переделов и путем паровоздушной газификации в сверхадиабатическом режиме с получением синтез-газа и выработкой «зеленой» тепловой и электрической энергии для собственных нужд в безотходном и безэмиссионном производственном цикле.

Финансирование проекта предусматривается за счет собственных, бюджетных, кредитных и лизинговых средств.

Показатели эффективности: проект характеризуется максимально возможной экономической эффективностью и характерным для данной отрасли сроком окупаемости.

Социальная эффективность проекта оценивается по показателям 1) экономически обоснованного сдерживания тарифов; 2) создания новых современных рабочих мест; 3) значительного повышение качества оказания услуг.