Челябинск, , 20:32 — REGNUM В Челябинской области на предприятиях необходимо повышать зарплаты. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер на очередном собрании Союза промышленников и предпринимателей.

«Задача, которую бы я дополнительно сформулировал как одну из основных для нас всех, — это рост располагаемых доходов населения Челябинской области, а значит, и рост зарплат», — сказал избранный губернатор.

По его словам, этого можно добиться с помощью индексации зарплат каждый год на уровень инфляции. Это — минимум. К 2024 году возможно увеличить зарплаты примерно в полтора раза, то есть ежегодно нужно повышать их на семь-восемь процентов. И, по его словам, к этой цели нужно стремиться.

Текслер также отметил, что средняя зарплата в Челябинской области, по официальным данным, составляет порядка 36 тыс. рублей.