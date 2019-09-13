Владикавказ, , 20:17 — REGNUM Северная Осетия достаточно эффективно использует выделенные региону федеральные средства. Это является решающим фактором при принятии решений о дальнейшем оказании поддержки республики Минстроем РФ. Об этом заявил 13 сентября глава министерства Владимир Якушев в ходе выездного совещания во Владикавказе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«Считаю, что у руководства республики с Минстроем России налажено эффективное взаимодействие, планируем и в будущем в таком же серьезном формате продолжить с вами работу, особенно по реализации национальных проектов» , — цитирует министра пресс-служба Минстроя РФ.

По словам Якушева, совместными усилиями органов власти РСО-Алании и Минстроя РФ будут решены вопросы приведения в порядок комплексных очистных сооружений в Беслане, создания очистных сооружений во Владикавказе, а также вопросы расселения жителей аварийных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 сентября, министр строительства РФ Владимир Якушев с рабочим визитом побывал в Северной Осетии. Он посетил строительные площадки на двух образовательных объектах, познакомился с ходом реализации программ по ликвидации ветхого жилья и городского благоустройства.

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