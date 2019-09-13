Сухум, , 19:28 — REGNUM В селе Бабышира Гулрыпшского района положили асфальт на улице им. Алексея Когония, протяженностью 1 километр 600 метров. Работы проводились в рамках российско-абхазской инвестиционной программы. Об этом 12 сентября сообщает Апсныпресс.

Асфальтирование дороги Moskovstroy24.ru

Как отметил гендиректор ООО «Абхазрегионстрой» Даур Гулиа, на асфальтирование улицы Когония было затрачено более 10 млн рублей. Также Гулия рассказал, что в рамках инвестпрограммы компания провела асфальтирование дорог в селах Лабра, Аракич, Кындыг, Бабышира. До конца 2019 года «Абхазрегионстрой» положит асфальт на улице Имама Шамиля, в поселке Дранда Гулрыпшского района. По словам гендиректора, общая стоимость асфальтирования этих дорог составит около 100 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Бганба и Сурков осмотрели объекты строительства в двух районах Абхазии