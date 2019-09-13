Сухум, 13 сентября 2019, 19:28 — REGNUM В селе Бабышира Гулрыпшского района положили асфальт на улице им. Алексея Когония, протяженностью 1 километр 600 метров. Работы проводились в рамках российско-абхазской инвестиционной программы. Об этом 12 сентября сообщает Апсныпресс.
Как отметил гендиректор ООО «Абхазрегионстрой» Даур Гулиа, на асфальтирование улицы Когония было затрачено более 10 млн рублей. Также Гулия рассказал, что в рамках инвестпрограммы компания провела асфальтирование дорог в селах Лабра, Аракич, Кындыг, Бабышира. До конца 2019 года «Абхазрегионстрой» положит асфальт на улице Имама Шамиля, в поселке Дранда Гулрыпшского района. По словам гендиректора, общая стоимость асфальтирования этих дорог составит около 100 млн рублей.
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