Киров, , 19:25 — REGNUM В Кировской области в 2018 году сократилась площадь лесных земель, где проводились мероприятия по воспроизводству лесов. При этом вырос объём произведённых лесоматериалов. Об этом свидетельствуют данные Кировстата.

В Кировстате со ссылкой на данные регионального минсельхоза отмечают, что на 1 января 2019 года земли лесного фонда занимали 7,4 млн гектаров, что составляет 62% от общей площади земельного фонда. Общий запас древесины в лесных насаждениях оценивается в 1115 млн куб. метров, в том числе допустимый объем изъятия — 17 млн куб. метров.

По данным ведомства, в 2018 году лесозаготовителями произведено 8,8 млн куб. метров необработанных лесоматериалов (106% к уровню 2017 года), за I полугодие 2019 года — 3,7 млн куб. метров, что составляет соответственно 106% и 83% к аналогичным прошлогодним периодам.

В прошлом году мероприятия по воспроизводству лесов проведены на площади 34 тыс. гектаров, что на 9% меньше, чем в 2017 году. За год рубки ухода за лесом осуществлены на площади 28 тыс. гектаров.