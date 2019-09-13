Нижний Новгород, , 19:22 — REGNUM Спикер Госсовета Татарии Фарит Мухаметшин предложил увеличить объемы грузоперевозок и пассажиропоток за счет речного транспорта, что в значительной степени позволит разгрузить региональные и федеральные дороги, где возникает большое количество «заторов» и дорожно-транспортных происшествий. Предложение прозвучало в ходе заседания в Нижнем Новгороде Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти Приволжского федерального округа (ПФО), сообщили ИА REGNUM в республиканском парламенте.

Он отметил, что на территории округа находятся два судостроительных завода — Зеленодольский завод имени А.М. Горького (Татария) и завод «Красное Сормово» (Нижегородская область).

По его словам, в ходе посещения завода в Зеленодольске сотрудники предприятия просили принять меры по стимулированию и увеличению заказов на корабли.

В свою очередь Мухаметшин обратился к полпреду президента в ПФО Игорю Комарову, предлагая выйти с инициативой к правительству РФ о разработке дополнительных мер стимулирования увеличения перевозок речным транспортом. По его мнению, это позволит загрузить существующие мощности и создать новые рабочие места.

«В ходе визита на судостроительное предприятие «Красное Сормово» мы убедились, что сухогрузы требуют обновления», — поддержал коллегу из Татарии спикер Заксобрания Пензенской области Валерий Лидин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония спуска на воду круизного лайнера проекта PV300 «Мустай Карим», которое стало первым созданным судном в России высокого класса за последние 60 лет. Четырехпалубный теплоход вместимостью более 399 пассажиров построен на заводе «Красное Сормово». Комаров отметил, что судно является отличным примером межрегионального взаимодействия, поскольку построено по заказу башкирской компании в Нижнем Новгороде.