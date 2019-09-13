Кострома, , 18:49 — REGNUM С начала 2019 года Костромская область снизила объем госдолга на 1,4 млрд рублей, — сообщаетSmi44.

Отдать часть задолженности региону позволили налоговые и неналоговые доходы областного бюджета. Сумма сборов составила 13,6 млрд рублей. Это на 1,5 млрд рублей выше аналогичного периода 2018 года. Наибольший прирост на 23% отмечен по акцизам.

На 12 сентября уровень долговой нагрузки на региональный бюджет с начала года существенно снизился — с 115,2% до 97,3%. Государственный долг с начала года уже уменьшен на 1,4 млрд рублей.

Экономия на уплате процентных платежей за счет сокращения в 2018—2019 годах долговых обязательств по данным профильного ведомства оценивается в 258,4 млн рублей (в 2019 году — 70,6 млн рублей), — рассказал заместитель директора департамента финансов Костромской области Илья Репин.

До конца года по соглашению с Министерством финансов Костромская область обязана снизить соотношение коммерческого долга к собственным доходам до уровня ниже 35%.