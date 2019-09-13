Бишкек, , 18:33 — REGNUM С 1 января 2020 года в Киргизии изменятся правила растаможивания товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах для личного пользования, — пишет «Tazabek».

Как отмечают в таможенной службе республики, сейчас при заказе с AliExpress, eBay и других торговых площадок, работающих не на территории Евразийского экономического союза, можно получить товары без уплаты пошлины при условии, что их вес не превышает 31 кг и стоимость — €500 (35,9 тысячи рублей).

При этом, в случае превышения лимита гражданам приходится платить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее €4 (287 рублей) за килограмм.

Теперь же для беспошлинного ввоза сумма снижена до €200 (14,3 тысячи рублей) в месячный срок. Предельно допустимый вес останется прежним — 31 кг. А при превышении веса или стоимости заказанного товара гражданам придется заплатить 15% от его стоимости, но не менее €2 (143 рубля) за килограмм.