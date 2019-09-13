Доброград, 13 сентября 2019, 18:21 — REGNUM Сегодня, 13 сентября, в Доброграде — первом в России инновационном городе, который строится во Владимирской области на частные инвестиции и при поддержке государства, — дивизион госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом Инфраструктурные решения» подписал два соглашения, связанных с цифровизацией городской среды и развитием цифровой медицины. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, первое соглашение касается сотрудничества в сфере разработки и внедрения на территории Доброграда информационных систем «умного города». В рамках соглашения рассматривается возможность дальнейшего совместного развития и масштабирование цифровых сервисов и решений по автоматизации и цифровизации инфраструктуры «умного города», включая их совместное тестирование и дальнейшее промышленное внедрение.
В ходе совместной работы планируется разработать основные принципы построения информационно-технологического ландшафта и инфраструктуры Доброграда. Это позволит синхронизировать стратегии цифрового и пространственного развития города, а также учитывать появление новых технологических трендов и их влияние на городские системы и сервисы для обеспечения и поддержания высокого качества жизни в городе.
Второе соглашение заключено с сетью клинических центров Askonamed, входящей в Askona Life Group, и направлено на развитие цифровых решений, внедрение информационных систем и сервисов для проведения телемедицинских консультаций, а также поддержки принятия врачебных решений по раннему прогнозированию и выявлению заболеваний, с применением технологий анализа больших данных и машинного обучения.
Сотрудничество начнется с тестирования методологии, аудита и оптимизации процессов на базе крупнейшей во Владимирской области частной многопрофильной клиники — Первого клинического медицинского центра, который реализует широкий спектр высокотехнологичных медицинских услуг. Далее планируется запустить проект, основанный на методологии «Русатом Инфраструктурные решения», по оптимизации и цифровизации рабочих процессов в масштабе развития всей сети клиник Askonamed.
В частности, планируется внедрение таких решений, как личный кабинет пациента с возможностью записи на прием, электронная медкарта с доступом к телемедицинским услугам, цифровой анализ снимков с использованием технологий искусственного интеллекта, распознавание речи для автоматизации заполнения медкарты и записи на прием, дистанционная реабилитации пациентов.