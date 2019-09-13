Село Барятино, Калужская область, , 18:20 — REGNUM В Калужской области 13 сентября в деревне Добрая Барятинского района начал работу животноводческий комплекс на 1600 голов, а в деревне Малые Савки Кировского района запущены производственные линии по переработке молока объемом до 350 тонн в сутки и рапса объемом до 100 тонн в сутки. Проекты осуществлены ООО «Зеленые линии — Калуга», входящего в торгово-промышленную группу компаний «Союзснаб». Объем инвестиций в оба проекта составил более двух миллиардов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве сельского хозяйства.

В деревне Добрая начал работу животноводческий комплекс на 1600 голов, Admoblkaluga.ru

На ферме в деревне Доброе будут трудиться 90 человек, а на переработке молочной продукции задействованы 48 человек. Производимая продукция — обезжиренное сухое молоко, сливочные сыры, сливочное масло — поступит на внутренний и внешний рынок. В ближайшее время на производстве намерены запустить линию по выпуску моцареллы с максимальной мощностью продукции в сутки. Кроме того, здесь приступят к обработке до 15 тонн рапса. Семена этой культуры, выращенной предприятием на полях области, будут переработаны в нерафинированное и рафинированное дезодориованное рапсовое масло и жмых, который далее, в качестве высокобелковой добавки, пойдёт на корм крупному рогатому скоту.

В ходе церемонии ООО «Зеленые линии — Калуга» представило проект по строительству фермы на 3500 голов в деревне Бахмутово Барятинского района. С вводом этого комплекса в строй муниципалитет планирует выйти в лидеры по объемам производства молока в Калужской области.