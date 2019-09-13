Москва, , 18:15 — REGNUM Министры энергетики России и Ирана Александр Новак и Реза Ардаканиан провели телефонные переговоры, сообщает 13 сентября пресс-служба Минэнерго РФ.

Темой телефонного разговора Александра Новака и Резы Ардаканиана стали торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Ирана, включая сферу энергетики.

Пресс-служба напоминает, что главы энергетических ведомств вели переговоры как сопредседатели постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии и уделили особое внимание реализации решений июньского заседания межправкомиссии в Исфахане, прошедшего 18 июня.

Стоит отметить, что переговоры состоялись на фоне подготовки трёхстороннего саммита президентов России, Ирана и Турции.

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