Курган, , 17:57 — REGNUM В Курганской области с 1 января 2020 года в стартует новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды подписал 13 сентября 2019 года соответствующее соглашение с региональным оператором ООО «Чистый город», сообщили корреспонденту РЕ в пресс-службе губернатора Зауралья.

Срок действия подписанного соглашения — 10 лет. На данный момент ООО «Чистый город» занимается транспортировкой 70% отходов в Кургане и Шадринске.

Региональному оператору за три с половиной месяца предстоит провести комплекс подготовительных и организационных мероприятий, предусмотренных соглашением. На повестке основной вопрос — тариф, который не ударит по карманам и оператора, и население.

Напомним, что в Курганской области «мусорная» реформа была отложена на год. В декабре 2018 года правительство Зауралья расторгло соглашение с тогдашним регоператором — компанией «Рифей» — по причине несовершенства территориальной схемы обращения с отходами, которая привела к высокому тарифу на сбор, вывоз и утилизацию мусора для населения.

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