Лондон, , 17:45 — REGNUM «Канцлер Меркель по-прежнему предана многостороннему подходу и выступает за укрепление отношений с максимальным количеством стран. С этой точки зрения она смотрит на Соединенное Королевство как на конкурента у своих ворот», — пишет испанское издание ABC. Такой вывод СМИ сделало на основании речи Меркель перед бундестагом, приуроченной к обсуждению бюджета Германии на 2020 год.

Заговорив о Брексите, канцлер подчеркнула, что «пока есть все возможности добиться упорядоченного выхода [Великобритании из ЕС], и немецкое правительство будет делать для этого всё возможное до последнего дня». «Но я также говорю, что мы готовы к неупорядоченному Брекситу, — продолжила Меркель. — По факту после ухода Великобритании мы получим экономического конкурента возле наших ворот — вопреки нашему сотрудничеству в экономике, внешних делах и обороне, сопровождающемуся дружественными отношениями».

«Нам не нравится Брексит, но мы не боимся», — резюмировала политик, представляя проект бюджета, учитывающий сценарий выхода Соединенного Королевства из ЕС без соглашения. «Ни одна страна в мире не может решить свои проблемы в одиночку; работая друг против друга, мы не победим. Я верю в ситуации win-win [от которых все выигрывают]», — добавила Меркель. Британская пресса интерпретировала ее речь как предупреждение о том, что Великобритания может превратиться в аналог Сингапура, только рядом с ЕС. Канцлер как раз вернулась из своей двенадцатой официальной поездки в Китай.