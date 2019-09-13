Красногорск, , 17:10 — REGNUM В Московской области с нестационарных торговых объектов с 1 августа продали 1,179 тыс. тонн арбузов и дынь. Бахчевые развалы будут работать до 1 ноября включительно, сообщает 13 сентября «РИАМО».

По данным министерства потребительского рынка и услуг Московской области, объемы продаж бахчевых с 1 августа 2019 года сопоставимы с продажами за аналогичный период 2018 года. Пик продаж пришелся на конец августа — начало сентября.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Московской области в сентябре 2019 года организовали 279 ярмарок школьных и гастрономических товаров, в которых принимают участие фермеры и бизнесмены из 38 регионов России.

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