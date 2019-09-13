Киев, , 17:04 — REGNUM Правительство Украины пересмотрит список гособъектов, которые будут вынесены на приватизацию. В настоящее время идет разработка этого списка. Об этом 13 сентября заявил в кулуарах парламента первый заместитель спикера Верховной рады Украины, депутат от фракции «Слуга народа» Руслан Стефанчук.

Руслан Стефанчук President.gov.ua

«В Украине все государственные предприятия должны быть проработаны, не дариться кому-то в наследство, не должно быть политических взяток. Наиболее некачественный собственник — это государство. И мы это понимаем… Мы пришли с идеологией либеральной экономики, и мы её постепенно продвигаем. Мы не хотим, чтобы в этом государстве были предприятия, закрытость которых ничем не обусловлена, чтобы они существовали как политические взятки для тех или иных политических сил», — сказал Стефанчук.

Он сообщил, что Киев продаст госпредприятия на открытых конкурсах, чтобы в страну зашли иностранные инвесторы.

«Пусть через открытый конкурс сюда заходят международные инвесторы, пусть они вкладывают сюда деньги, создают тут рабочие места, пусть наши (инвесторы — ред.) вкладывают в это деньги, потому что экономика должна развиваться и работать. Если мы создаем безосновательный рынок закрытых предприятий, половина из которых на уровне банкротства или как минимум негативного сальдо, то у меня вопрос: нужны ли государству такие предприятия? Чтобы потом на них списать долги и куда-то вывезти? Это неправильный подход», — добавил Стефанчук.

При этом он заверил, что правительство не будет продавать стратегические для экономики стран предприятия.

Как сообщалось, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину и Раде запустить процесс масштабной приватизации и начать подготовку крупных государственных предприятий для приватизации с привлечением инвестиционных советников. Глава государства хочет провести первый открытый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года. Также Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку сформировать список стратегических предприятий, которые не подлежат приватизации.