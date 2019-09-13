Киев, 13 сентября 2019, 17:04 — REGNUM Правительство Украины пересмотрит список гособъектов, которые будут вынесены на приватизацию. В настоящее время идет разработка этого списка. Об этом 13 сентября заявил в кулуарах парламента первый заместитель спикера Верховной рады Украины, депутат от фракции «Слуга народа» Руслан Стефанчук.

Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук
President.gov.ua
«В Украине все государственные предприятия должны быть проработаны, не дариться кому-то в наследство, не должно быть политических взяток. Наиболее некачественный собственник — это государство. И мы это понимаем… Мы пришли с идеологией либеральной экономики, и мы её постепенно продвигаем. Мы не хотим, чтобы в этом государстве были предприятия, закрытость которых ничем не обусловлена, чтобы они существовали как политические взятки для тех или иных политических сил», — сказал Стефанчук.

Он сообщил, что Киев продаст госпредприятия на открытых конкурсах, чтобы в страну зашли иностранные инвесторы.

«Пусть через открытый конкурс сюда заходят международные инвесторы, пусть они вкладывают сюда деньги, создают тут рабочие места, пусть наши (инвесторы — ред.) вкладывают в это деньги, потому что экономика должна развиваться и работать. Если мы создаем безосновательный рынок закрытых предприятий, половина из которых на уровне банкротства или как минимум негативного сальдо, то у меня вопрос: нужны ли государству такие предприятия? Чтобы потом на них списать долги и куда-то вывезти? Это неправильный подход», — добавил Стефанчук.

При этом он заверил, что правительство не будет продавать стратегические для экономики стран предприятия.

Как сообщалось, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину и Раде запустить процесс масштабной приватизации и начать подготовку крупных государственных предприятий для приватизации с привлечением инвестиционных советников. Глава государства хочет провести первый открытый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года. Также Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку сформировать список стратегических предприятий, которые не подлежат приватизации.