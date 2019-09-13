Бишкек, , 17:03 — REGNUM В Киргизии ведется капитальный ремонт дорог в райцентрах и городах, а также строительство и реконструкция автомобильных трасс и мостов общей протяженностью 139,8 км. Об этом президенту Сооронбаю Жээнбекову доложила министр финансов Бактыгуль Жеенбаева, передает пресс-служба главы государства.

По ее словам, на выполнение этих дорожно-строительных работ требуется 790,4 млн сомов (737,6 млн рублей). Из них уже выделено из республиканского бюджета 600 млн сомов (560 млн рублей).

В свою очередь президент Киргизии отметил, что особо важное значение имеет финансирование проектов развития и инфраструктуры, а также госпрограмм по обеспечению населения чистой водой, развитию ирригационных систем и цифровизации страны.

ИА REGNUM напоминает, что общая протяженность автомобильных дорог Киргизии составляет свыше 34 000 км, из которых только около 19 000 км имеют твердое покрытие. Более половины из них находятся в неудовлетворительном или крайне плохом состоянии.

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