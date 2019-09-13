Вашингтон, , 16:58 — REGNUM Подкомитет Сената США по ассигнованиям на оборону 10 сентября выдвинул свой законопроект о финансировании вооруженных сил США на 2020 финансовый год. В этом документе законодатели, в том числе, одобрили закупку для ВВС США восьми истребителей F-15EX Strike Eagle. Общая сумма выделенных средств на данные самолёты составит 992,4 миллиона долларов.

Истребитель F-15EX производства компании «Боинг» является последней версией истребителя F-15 Eagle. Его часто называют Strike Eagle «на стероидах», это связано с изменением его внешнего вида в ходе модернизации. Новый истребитель будет оснащён современной авионикой и радарами. Самолёт сможет нести более двух десятков ракет класса «воздух-воздух». Кроме этого, список его вооружения включает полный спектр ударных средств класса «воздух-земля» и «воздух-поверхность».

Таким образом, вооруженные силы США наряду с поставками истребителей пятого поколения F-35 производства компании «Локхид Мартин» инициируют и поставки сильно обновленных версий истребителей четвёртого поколения, доведённых до уровня 4++. Ранее Пентагон объяснял подобный подход, в том числе, необходимостью сохранения нескольких производителей боевой авиационной техники, чтобы поддерживать конкуренцию в этой сфере.

По состоянию на 2018 финансовый год в ВС США находилось 443 истребителя F-15 версий C, D, E. Их боеготовность была на уровне 71,24−75,26%, что как минимум в полтора раза выше боеготовности истребителей пятого поколения F-35.