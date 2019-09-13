Саранск, , 16:52 — REGNUM В Мордовии планируют реконструировать многосторонний международный терминал воздушного грузопассажирского пункта пропуска в аэропорту Саранска. Данный вопрос был обсуждён на встрече руководителя Саратовской таможни Сергея Овсянникова с вице-премьером Мордовия Игорем Чадовым и генеральным директором АО «Авиалинии Мордовии» Александром Кистайкиным, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе таможни.

Воздушный пункт пропуска в аэропорту в настоящее время работает на нерегулярной основе. В этом году возросло число заявок на международные рейсы из Саранска. По данным региональных властей, 190 предприятий осуществляют внешнеэкономическую деятельность с партнерами из 80 стран мира. Более трети из них пользуются услугами грузовых авиаперевозчиков. Отмечается, что использовать для оформления товаров установленный к футбольному мундиалю временный пункт пропуска по технологическим причинам затруднительно.

Было высказано мнение, что реконструкция пункта пропуска не только скажется на развитии туризма, но и будет способствовать «активизации международной кооперации, приведет к увеличению пропускной способности». Отмечается, что стороны выработали совместные действия по вводу в эксплуатацию воздушного пункта пропуска.

Как сообщало ИА REGNUM, на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге был обсуждён инвестиционный проект по развитию аэропортового комплекса Саранска. Проект предполагает расширение возможностей аэропорта в части внутренних перевозок и организацию международного авиасообщения из столицы Мордовии.

Напомним, в феврале 2019 года аэропорт Саранска официально получил статус международного.