Мытищи, Московская область, , 16:45 — REGNUM В Московской области застройщик мытищинского ЖК «Новое Медведково» получил заключение о соотвествии компании требованиям федерального законодательства «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в пресс-службе регионального Главгосстройназдора.

Застройщик ООО «Осенний квартал» получил право заключать договоры долевого участия при строительстве четырех домов ЖК «Новое Медведково», который строят в мкр. № 17-А в Мытищах.

«Имея на руках заключение о соответствии, застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объекты и начать привлечение денежных средств граждан», — заявил руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Общая жилая площадь четырех домов составит 58,7 тыс. м кв. Дома рассчитаны на 1181 квартиру.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в деревне Есипово (Солнечногорский район Московской области) завершилось строительство производственно-складского комплекса. Комплекс состоит из двух зданий общей площадью 7,2 тыс. кв. м.

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