Ростов-на-Дону, , 16:34 — REGNUM Ростовская область намерена перенять у Коми опыт по развитию и сохранению лесов. В свою очередь республика рассчитывает на сотрудничество с донскими предприятиями, расширение поставок продукции сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора.

«У нас очень много предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности — больше сотни, они развиваются. Мы покажем делегации некоторые предприятия, наши возможности», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что главы регионов подписали соглашение о сотрудничестве. Взаимодействовать стороны намерены в сфере науки, образования, социальной защиты. По слова донского главы, реализация соглашения позволить увеличить товарооборот между регионами.

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