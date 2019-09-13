Москва, , 16:28 — REGNUM В Федеральной антимонопольной службе считают возможным ослабить действующие в России ограничения на рекламу пива и вина. Об этом 13 сентября заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин на форуме, посвящённом 20-летию создания Союза российских пивоваров.

«Пиво, на наш взгляд, сегодня должно идти рядом с вином, и необходимо ослабить запретные ограничения по этому направлению», — сказал Мишеловин.

Ранее Минсельхоз по инициативе Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» предложил разрешить наружную рекламу вина в радиусе 200 километров от производственных площадок. Речь шла о винах с защищённым географическим указанием и защищённым наименованием места происхождения.

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