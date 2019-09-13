Кострома, , 16:20 — REGNUM В 2020 году объемы дорожных работ в Костромской области вырастут на 27%, — сообщает пресс-служба губернатора.

Планируется восстановить 146 км региональных и межмуниципальных трасс.

Ремонт будет проходить на участках «Судиславль-Галич-Чухлома», «Мантурово-В. Спасское», «Степаново — Антропово — Крусаново», «Пыщуг — Павино — Вохма — Боговарово», «Кострома — Нерехта», «Кострома — Красное-на-Волге», «Нея — Мантурово», «Буй — Любим», «Одоевское-Рождественское-Конёво».

Также приведут в порядок подъезды к нескольким сельским поселениям и районным центрам.

До конца 2019 года в норму обещают привести 104,5 км дорог.

«На сегодняшний день объём ремонта выполнен в целом на 75%. На всех участках завершена укладка нижнего слоя асфальтобетона, заканчиваются работы на укладке верхних слоёв», — рассказалруководитель «Костромаавтодор» Александр Шведов.

До 2024 года по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Костромской области планируется отремонтировать 1050 км магистралей.