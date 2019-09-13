Москва, , 16:12 — REGNUM В России рынок региональных заимствований остаётся крайне слаборазвитым, что негативно отражается на долговой устойчивостью субъектов РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов России Константин Вышковский на Московском финансовом форуме.

«Облигационные займы сегодня используются российскими субъектами крайне ограниченно как инструмент привлечения заёмных ресурсов. Большинство субъектов заимствования осуществляют в форме привлечения банковских кредитов», — заявил Вышковский.

За 2017 год из общего объёма региональных заимствований — 1,4 трлн рублей, — на долю облигационных займов пришлось всего 6% средств. Размещение облигаций осуществляли всего 15 российских субъектов.

По состоянию на 1 августа на рынке субфедеральных организаций обращаются долговые инструменты 49 регионов. Но общий объём этого рынка в 15 раз меньше рынка ОФЗ при сопоставимом объёме доходных частей региональных бюджетных бюджетов.

При этом на долю семи самых активных регионов приходится более половины всех выпущенных бумаг.

«Здесь мы пропагандируем тезис о том, что регулярное размещение облигаций и своевременное их обслуживание создаёт публичную кредитную историю эмитента, обеспечивает участие широкого круга инвесторов, позволяет снизить заёмщику стоимость заимствований. Облигации обладают несравненно лучшей ликвидностью по сравнению с банковскими кредитам», — указал Вышковский.

«Всех этих преимуществ лишены формы заимствований у одного или ограниченного круга кредиторов, каковыми сегодня выступают несколько крупных банков с государственным участием, которые фактически в формате частного размещения приобретают выпускаемые регионами облигации. Эта ситуация не способствует развитию рынка регионального долга», — добавил он.