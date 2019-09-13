Нижний Новгород, , 16:08 — REGNUM Товарооборот Приволжского федерального округа в январе-июле 2019 года составил $30,053 млрд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Приволжского таможенного управления. Наибольшую долю составил экспорт.

В структуре внешней торговли 66,3% составил экспорт, объём которого превысил $22,234 млрд. На долю импорта пришлось $7,818 млрд.

Основные торговые партнёры Приволжского федерального округа — страны дальнего зарубежья, с которыми торговый оборот составил $24,237 млрд. Активнее всего торговля шла с Нидерландами, Польшей, Китаем, Германием и США.

Со странами СНГ товарооборот по итогам семи месяцев 5,815 млрд. Основные торговые партнеры — Белоруссия и Казахстан.

Отметим, что по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом торговый оборот снизился. В январе-июле 2018 года товарооборот Приволжского федерального округа составил $32,617 млрд, в том числе импорт — более $8,67 млрд, экспорт — $23,94 млрд.