Черкесск, , 16:07 — REGNUM На трех курортах создаваемого на Северном Кавказе туристического кластера летом 2019 года увеличилось число гостей. «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Ведучи» в Чечне и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии приняли на 18% больше туристов, чем в прошлом году, сообщили ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа». Ски-пассы на подъемники на горнолыжные трассы приобрели всего 80 тыс. туристов.

География мест, откуда прибывают туристы, также продолжает расширяться, отметил гендиректор компании Хасан Тимижев. Так, к гостям из Ставрополья, Москвы и Ростовской области, которые давно облюбовали здешние курорты, добавились туристы из более 20 регионов России, в том числе Татарии, Крыма, Удмуртии, Мордовии, Воронежской области.

Среди туристов также гости из зарубежья, в том числе из Белоруссии, Ирана, Вьетнама, Киргизии и Узбекистана.

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Напомним, глава Минкавказа Сергей Чеботарев на форуме «Сочи-2019» сделал прогноз на ближайшие шесть лет на рост турпотока на горнолыжные курорты «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи». По его словам, к 2025 году эти курорты будут посещать до 1 млн 600 тыс. человек в год.