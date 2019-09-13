Ижевск, , 16:06 — REGNUM В Удмуртии сократили норматив накопления отходов для объектов торговли. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале республики.

Так, для объектов непродовольственной торговли норматив снизился с 80,6 кг до 9,8 кг в год с одного кв метра площади для каждой из торговых точек. Для остальных объектов норма накопления отходов составляет 74,9 кг в год с одного кв метра.

Документ выступает в силу с 22 сентября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональный оператор о обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Удмуртии подал заявку в министерство строительства и жилищной политики республики с просьбой пересмотреть тариф на его услуги в сторону увеличения на 4% в 2020 году. Новый тариф для граждан будет определен до 20 декабря текущего года.