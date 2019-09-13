Ташкент, , 16:01 — REGNUM До 2030 года 50% орошаемых земель в Узбекистане планируют перевести на технологии капельного орошения, сообщает 13 сентября издание Kun. uz со ссылкой на представителя министра водного хозяйства.

Павел Беньков. Сбор хлопка в Узбекской ССР

Отмечается, что в Узбекистане в настоящее время разрабатывается долгосрочная программа развития сельского хозяйства до 2030 года. В рамках документа планируется внедрить современные технологии в сельское хозяйство.

Представитель министерства отметил, что в настоящее время из-за использования устаревших методов орошения ежегодно расходуется крупные суммы на ремонт оросительных каналов, а также теряется большая часть воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 года холдинг «Швабе» российской корпорации «Ростех» создал производство автоматизированный высокоэффективных систем водоподготовки в Джизакской области Узбекистана.

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