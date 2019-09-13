Москва, , 15:57 — REGNUM Изменения в Бюджетный кодекс упростят получение займов субъектами РФ и в то же время позволят эффективно классифицировать регионы по уровню долговой устойчивости. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов России Константин Вышковский на Московском финансовом форуме.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Новая система несёт преимущества для всех регионов, в какую группу они бы ни попали», — заявил Вышковский.

В новом Бюджетном кодексе усовершенствована систему оценки долговой устойчивости регионов. При этом субъекты РФ распределены по разным группам в зависимости от своей финансовой устойчивости.

«Субъекты РФ с высокой долговой устойчивости получат самую высокую степень свободу, исчезнет необходимость согласования с Минфином регистрации выхода на рынок заёмных ресурсов. Изменения предусматривают отказ от государственной регистрации условий эмиссии региональных бумаг», — пояснил он.

Для регионов со средней долговой устойчивостью требования будут введены: они будут обязаны согласовывать программы госзаимствований, предоставлять Минфину проекты основных направлений своей долговой заёмной политики.

«Регионы в худшей группе будут вправе осуществлять рыночные заимствования только на цели рефинансирования накопленного долга и действовать строго в рамках согласованных с Минфином плана восстановления платёжоспособности», — указал Вышковский.