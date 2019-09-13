Москва, , 15:56 — REGNUM Министр финансов РФ Антон Силуанов хочет смягчить кредитно-денежную политику, а глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина категорически от этого отказывается, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя критику, с которой глава Сбербанка Герман Греф обрушился на Минфин РФ, упрекнув его в чересчур большом влиянии на выработку стратегических решений правительства.

«Я про это говорил ещё 10 лет назад — никогда антикризисным менеджером не назначают бухгалтера, — сказал Хазин. — А у нас ключевую роль играет Минфин — всюду и всегда. У самого Грефа, когда он был министром экономического развития и торговли, это было больное место. Он никогда не мог победить Кудрина, что у него вызывало очень сильное раздражение».

Хазин также добавил, что критика Грефа справедлива, но уточнил, что, возможно, её причиной стало противостояние Минфина РФ и Банка России, так как «Силуанов наехал на Набиуллину», потому что он хочет смягчить кредитно-денежную политику, а Набиуллина категорически от этого отказывается. По формальным же обстоятельствам, как отметил Хазин, Сбербанк находится под контролем Центробанка, и поскольку Набиуллиной отвечать Силуанову самой несподручно, она решила, что пусть этим занимается Греф.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на Московском финансовом форуме, Греф заявил, что одной из проблем РФ является то, что Минфин занимается выработкой экономической политики, хотя «никогда ни в одной компании не позволят себе финансового директора назначить ответственным за новую стратегию».

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