Нижний Новгород, , 15:55 — REGNUM Мобильные лечебно-диагностические лаборатории Северный и Южный «Поезда здоровья» с момента старта проекта — 16 апреля 2019 года — посетили 100 населенных пунктов в 37 районах Нижегородской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Специалисты обоих поездов провели 28,9 тыс. консультаций в отношении 14,5 тыс. пациентов. Более тысячи консультаций провели каждый из таких специалистов как педиатр, хирург, стоматолог и детский стоматолог. Консультации специалиста онкологического профиля получили 1,9 тыс. пациентов, гинеколога посетили 2,9 тыс. человек, эндокринолога — 3,3 тыс., кардиолога — 3,4 тыс., уролога — 1,1 тыс. Более 3 тыс. жителей регионы получили консультации геронтолога, терапевта, пульмонолога, гастроэнтеролога. Наиболее востребованными по-прежнему остаются консультации невролога — 3,7 тыс. человек пришли на приеми офтальмолога посетили 4,1 тыс. пациентов.

Также проведено более 17 тыс. исследований, включая ФЛГ (флюорография), ЭКГ (электрокардиография), УЗИ (ультразвуковое исследование), ММГ (маммография) и онкоцитологию.

Впервые выявлено 2,3 тыс. заболеваний, зафиксировано 194 случая подозрения на злокачественные новообразования, более 6,9 тыс. граждан направлены на дополнительное обследование, 835 человек — на госпитализацию.

Сейчас Северный поезд продолжает работу на Бору, Южный — в Гагинском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, «Поезда здоровья» будут курсировать в регионе до 15 октября. Поезда формируются в рамках реализации регионального проекта «Доступная медицина», стартовавшего в Нижегородской области в 2018 году по инициативе губернатора Глеба Никитина.

В состав каждого мобильного комплекса включены два передвижных лечебно-диагностических модуля на базе автобусов ПАЗ, которые оборудованы в том числе стоматологическими установками, флюорографами, маммографами и модулями «Сахарный диабет». Всего планируется объехать 126 населенных пунктов в 48 районах области.