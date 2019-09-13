Москва, , 15:54 — REGNUM Цены на нефть продолжили снижаться после заседания ОПЕК+, потеряв 12 сентября еще 1,5%. Это уже четвертый день падения. И сегодня, 13 сентября, за баррель Brent дают чуть больше $60, хотя еще в начале недели котировки находились вблизи $63, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Итоги вчерашнего заседания мониторингового комитета ОПЕК+, разочаровали рынок. Страны так и не пришли к однозначному мнению о необходимости дополнительных сокращений объема добычи нефти, ограничившись дежурными фразами о необходимости соблюдать взятые на себя обязательства.

В условиях нарастающего дисбаланса в сторону превышения предложения над спросом, без мер со стороны ОПЕК+, нефти остается лишь одно, падать. И то, что падение это происходит даже на фоне сильного сокращения нефтяных запасов в хранилищах США, лишний раз подчеркивает эту ситуацию.

13 сентября Brent вероятно продолжит эту негативную тенденцию, стремясь снизиться под отметку в $60 за баррель и обновить недельные минимумы.

Так что остается лишь надеяться, что участники торгов, столкнувшись с важной поддержкой на уровне $59,00 за баррель, не смогут ее преодолеть, и отложат этот штурм на следующую неделю», — полагает эксперт.

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