Ашхабад, , 15:47 — REGNUM Предприятия Туркмении представили свою продукцию на международной энергетической выставке, проходящей в туркменской столице. Особое внимание на мероприятии уделяется теме «зеленой» энергетики, передает «Orient».

Экспозиция Туркмении состоит из диодных ламп, осветительных панелей и строительного пластика.

Также государственный энергетический институт Туркмении и туркменские компании «Чистая энергия» и «Чистый урожай» демонстрируют гостям выставки свои проекты в сфере возобновляемых источников энергии и строительства «зеленых» поселков.

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