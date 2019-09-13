Нижневартовск, Югра, , 15:46 — REGNUM Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу Тюменского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации на решения арбитражных судов, относительно строительства мусоросортировочной станции возле аэропорта Нижневартовска. Об этом сообщает Право.ру.

Тюменское МТУ ВТ Росавиации выступает против строительства мусоросортировочной станции возле аэропорта, так как объект будет массово привлекать птиц. Однако во всех судебных инстанциях ведомство проигрывает в своём отказе выдавать разрешение на строительство мусорного завода.

Росавиация направила кассационную жалобу в Верховный суд России, где установили, что суды исходят из того, что Тюменское МТУ ВТ не представило чётких доказательств того, что строительство мусоросортировочной станции станет причиной массового скопления птиц. Тем временем строительство мусорного завода идёт полным ходом.

Судебная коллегия Верховного суда по экономическим вопросам назначила заседание по данному вопросу 18 сентября 2019 года.