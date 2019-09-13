Москва, , 15:44 — REGNUM Изменения в Бюджетном кодексе России, введённые в 2019 году, расширят финансовые возможности региональных властей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов России Константин Вышковский на Московском финансовом форуме.

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«Ситуация в этой сфере нас — федеральные власти, — по-прежнему сильно тревожит», — заявил Вышковский.

До недавнего времени в Бюджетном кодексе было странное понятие «облигации, размещённые за пределами РФ». В условиях глобализации и интеграции в международный рынок такие понятия совершенно утратили смысл, считает он.

Кроме того, например, содержался прямой запрет регионам брать кредиты в российских рублях у иностранных банков, если имеется возможность кредитоваться у них в иностранной же валюте.

«Бюджетный кодекс был принят в 2000 году. С тех пор он глобально практически не менялся. Вместе с тем жизнь ушла вперёд, финансовый рынок России, долговой рынок как минимум в части государственных долговых бумаг серьёзно модернизировался и стал частью международного рынка», — указал Вышковский