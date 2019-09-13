Йошкар-Ола, , 15:34 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 1 сентября в рамках реализации региональных проектов освоено 2,4 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов или 40,5% от общего объема финансирования, планируемого в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

За указанный период высокий показатель освоения средств наблюдается в рамках программ: «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Популяризация предпринимательства» — 100%; «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» — 99,4%; «Сохранение лесов» — 97,8%; «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» — 96,3%.

Напомним, согласно бюджетному кодексу, неосвоенные средства возвращаются обратно в федеральный бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, республика планировала принять участие в реализации 56 региональных программ в рамках нацпроектов. Всего до 2024 года региона планирует привлечь на эти цели финансирование в общем объеме 54 млрд рублей, что глава Марий Эл Александр Евстифеев назвал «колоссальными средствами». Сумма финансирования проектов за счет средств федерального бюджета составит 41,1 млрд рублей.