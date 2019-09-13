Москва, 13 сентября 2019, 15:32 — REGNUM Заявления министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что в РФ дела с макроэкономикой обстоят нормально, а с микроэкономикой — нет, выглядят странно и непонятно, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выступление этого чиновника на Московском финансовом форуме.
Кроме того, экономист заметил, что спорно звучит и утверждение Силуанова о том, что у РФ всё хорошо с макроэкономикой. Комолов согласился с тем, что по формальным признакам можно сказать, что относительная стабильность сохраняется, бюджет сохранён с профицитом и даже есть какой-то экономический рост. Однако за всеми этими красивыми цифрами скрывается стагнация российской хозяйственной системы, когда структура экономики не улучшается.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Силуанова, такой макроэкономики, как в России, нет, наверное, ни в какой другой стране, но вот микроэкономика невысока и находится в самом низу.
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