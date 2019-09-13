Москва, , 15:32 — REGNUM Заявления министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что в РФ дела с макроэкономикой обстоят нормально, а с микроэкономикой — нет, выглядят странно и непонятно, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выступление этого чиновника на Московском финансовом форуме.

«Такие заявления направлены не профессиональной аудитории, не научным работникам, а скорее их целью является обыватель, который должен, услышав что-то умное от министра, поменять своё отношение к окружающей действительности, — сказал Комолов. — Странное суждение, что такое плохая микроэкономика. Если говорить о роли государства в экономике, то он должен рассуждать в категориях исключительно макроэкономических. Утверждение о том, что у нас какая-то плохая микроэкономика, мне не очень понятно — что же он хотел вложить в эти слова? Микроэкономика — это поведение отдельных потребителей, отдельных фирм, а когда речь идёт о решении системных проблем, то это сфера макроэкономики».

Кроме того, экономист заметил, что спорно звучит и утверждение Силуанова о том, что у РФ всё хорошо с макроэкономикой. Комолов согласился с тем, что по формальным признакам можно сказать, что относительная стабильность сохраняется, бюджет сохранён с профицитом и даже есть какой-то экономический рост. Однако за всеми этими красивыми цифрами скрывается стагнация российской хозяйственной системы, когда структура экономики не улучшается.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Силуанова, такой макроэкономики, как в России, нет, наверное, ни в какой другой стране, но вот микроэкономика невысока и находится в самом низу.

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