Сеул, , 15:25 — REGNUM В июле 2019 года в Южной Корее объем продажи электроэнергии 46,8 млрд кВт⋅ч, что на 4,5% меньше по сравнению с июлем прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Энергетической биржи Кореи.

По их словам, объем продажи электроэнергии сократился за счет увеличения рабочих дней и спада температуры.

В период с января по июль текущего года совокупный объем продажи электроэнергии составил 307,64 млрд кВт⋅ч, что на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Специалисты отметили, что общая сумма продаж, напротив, увеличилась на 5,1% и составила 4,94 трлн вон (~$4,19 млрд).

Известно, что средняя стоимость 1 кВт⋅ч составила 79,76 вон (~$0,07), что на 8,6% меньше по сравнению с июлем 2018 года.