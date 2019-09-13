Киев, , 15:24 — REGNUM Украинскую экономику ждет полный крах в случае принятия изменений в Налоговый кодекс в нынешней версии от партии «Слуга народа». Об этом заявила сегодня, 13 сентября, украинский политический эксперт Александра Решмедилова.

Эксперт отметила, что дополнения к налоговому законодательству усилят налоговый пресс так, «что не снилось даже дедушке Азарову в его бытность главой налоговой администрации Украины».

В частности, отмечает Решмедилова — законопроект «похоронит» украинскую металлургию, основу основ экономики, а заодно с ней и всю страну.

«Можно уже заказывать гробовщиков, нотариуса и попа», — комментирует специалист.

Эксперт объясняет, что в случае принятия предложений «Слуги народа» горно-обогатительную отрасль покроют налогами в 3−4 раза большими, чем сейчас.

«Себестоимость продукции ГОКов, естественно, начнет подниматься вверх со скоростью ракеты. И долго ли они продержатся в таком режиме? То есть, мы практически мгновенно теряем рынки сбыта, теряем сотни миллионов долларов инвестиций, теряем людей», — отмечает Решмедилова, подчеркивая, что сейчас в металлургии задействовано почти 200 тысяч человек.

Также она считает, что манипуляции с налогообложением рудодобывающих компаний могут создать Зеленскому серьезную головную боль, а главным очагом станет малая родина президента — город Кривой Рог в Днепропетровской области.

«Кривой Рог живет за счет горно-обогатительных предприятий. Львиную долю бюджета, которого составляют именно налоги от ГОКов. И который ждет запустение в случае принятия этого законопроекта», — добавила она.

ИА REGNUM напоминает, что автором законопроекта о налоговых изменениях является один из главных финансистов «Слуги народа», депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. Документ внесли на рассмотрение Рады 30 августа, сейчас он проходит слушания в профильном комитете.

Сам Гетманцев заявил прессе, что повышение рентных ставок на руду привлечет дополнительных 2−4 млрд грн в госбюджет Украины, которые необходимы стране для проведения и образовательной и медицинской реформы.

Согласно официальной статистике, металлургические предприятия Украины в январе-августе 2019 года снизили поступления от экспорта черных металлов на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. — до $6,3 млрд.