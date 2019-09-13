Тбилиси, , 15:21 — REGNUM Городскую железную дорогу, которая свяжет столицу с пригородом и городом Рустави, предложила построить мэрия Тбилиси. Об этом 13 сентября заявил министр финансов Грузии Вано Мачавариани, сообщает издание «Новости-Грузия».

По его словам, правительство поддержало инициативу столичной администрации. Министр добавил, что в ближайшее время минфин планирует начать переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Мачавариани добавил, что предположительная стоимость проекта оценивается в $174−218 млн. На железнодорожной линии будет расположено семь станций.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Азиатский банк развития одобрил кредит в размере $415 млн на строительство автодороги Квешети — Коби на северо-востоке Грузии.

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