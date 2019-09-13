Берлин, , 15:12 — REGNUM Увеличения оборонного бюджета Германии почти на два миллиарда евро будет недостаточно. Данное мнение высказала новый министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе своего первого выступления перед бундестагом. Об этом сообщает Deutsche Welle German Radio.

На 2020 год намечено увеличение военного бюджета на 1,7 миллиарда евро. Новая глава минобороны назвала это хорошей новостью, но считает, что данных средств недостаточно. Если дополнительные финансовые средства не будут выделены, то придётся отменить несколько базовых проектов.

Под риск сокращения могут попасть, в первую очередь, три проекта: приобретение очков ночного видения, разработка преемника истребителя «Торнадо» и создание совместного предприятия с Норвегией по строительству подводных лодок.

По мнению Аннегрет Крамп-Карренбауэр, «Германия не может и не должна отступать от того, чтобы играть заметную роль в мире». Она призвала немецких законодателей выполнить норматив НАТО и довести военные расходы до 2% от ВВП.

Проект военного бюджета на 2020 год предусматривает выделение 44,9 миллиардов евро, что составит 1,37% ВВП. НАТО неоднократно призывало страны-члены увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Германию постоянно критикуют за то, что её доля по-прежнему остается низкой по сравнению с другими, часто меньшими и более бедными странами, такими как Литва. В 2019 году оборонный бюджет Германии составлял всего 1,2% ВВП.

По прогнозам немецкого минфина, к 2023 году оборонный бюджет сократится до 44 миллиардов евро, оставив «квоту НАТО» на уровне всего 1,24% от ВВП.