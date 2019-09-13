Ташкент, , 15:07 — REGNUM В Узбекистане идет строительство нового комплекса по производству минеральных удобрений с внедрением современных энергосберегающих технологий, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Минэнерго республики .

Комплекс возводится в рамках постановления президента «Строительство производства аммиака и карбамида на АО «Navoiyazot», запуск модернизированного производства аммиака и карбамида на предприятии запланирован на 2020 год.

Ведомство отмечает, что с введением в эксплуатацию комплекса объемы производства аммиака и аммиачной селитры увеличатся почти в два раза. При этом в разы сократится потребление теплоэнергетических ресурсов.

«Вместе с тем, создание нового производства позволит обеспечить работой около пятьсот человек, в основном местное население. Это станет позитивным толчком в развитии региона Навоийской области», говорится в сообщении.

Также отмечается, что сдача объекта в эксплуатацию позволит получать в год 660 тысяч тонн аммиака и 577,5 тысяч тонн карбамида, расширить ассортимент производимых на их основе минеральных удобрений.

Проект реализуется совместно с консорциумом японских компаний «Mitsubishi Heavy Industries Ltd.» и «Mitsubishi Corporation» на условиях «под ключ».